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26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:26:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:26:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas lideri Heniyye ulusal çabaların birleştirilmesi konusunda anlaştı

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin meselesine yönelik tehlikelerle mücadelede ulusal çabaların birleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas liderliğindeki heyet ile Heniyye liderliğindeki heyet, Filistinli grupların temmuz sonunda Mısır'da yapacağı toplantı öncesi Ankara'da bir araya geldi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Ankara'daki görüşmede, "Filistin topraklarını kendine mal etmek, Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve Filistin halkının kaynaklarını kontrol etmek isteyen siyonist hükümetin projeleri başta olmak üzere Filistin meselesine yönelik, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e ilişkin tehlikelerle mücadelede, ulusal çabaların birleştirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını" aktardı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla 29-30 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan toplantıya da işaret eden Bedran, bugünkü görüşmede bu konuda açık ve derinlemesine bir fikir alışverişi yapıldığını ifade etti.

Bedran, görüşmenin, Kahire'deki toplantıya hazırlık amacıyla Hamas'ın Filistinli gruplarla yürüttüğü görüşmelerin tamamlanması çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kahire'deki toplantıda varılacak sonuçların Filistin halkının beklentileriyle uyumlu olmasının önemini vurgulayan Bedran, bu nedenle söz konusu toplantının başarılı olması için titizlikle hazırlık yapılması ve şartların hazırlanması gerektiğini belirtti.

Bedran, Hamas heyetinin, görüşmede, "kapsamlı direnişin, işgale ve Filistin meselesini hedef alan tehlikelerle mücadelede en iyi yol olduğunu" vurguladığını ifade etti.

Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Abbas ve Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçlü görüşme gerçekleştirdi.

KAHİRE'DE DÜZENLENMESİ BEKLENEN TOPLANTI

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz'da Filistinli direniş grupları genel sekreterlerine 29-30 Temmuz'da Kahire'de olağanüstü bir toplantı çağrısı yapmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, yaptığı açıklamada Mısır'daki yetkililerle gerçekleştirilen istişare sonrasında Abbas'ın toplantı davetinin Filistinli grupların tamamına iletildiğini belirtmişti.

Etiketler : Filistin Devlet Başkanı Abbas KAHİRE Cenin Mülteci KampI
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