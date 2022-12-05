VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adalet Bakanı Bozdağ: Başörtüsü teklifi görüşmeye açıldı
Bakan Nebati: Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz
"Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir"
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Brent petrolün varil fiyatı 85,87 dolar
"Hepimiz yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız"
Borsa haftaya yükselişle başladı
Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında fok ölü bulundu
Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
"Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 269 şüpheli gözaltına alındı"
MİT'ten bir nokta operasyon daha
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Miçotakis ordusuna güvenmiyor
Hainin Mehmetçik korkusu
6'lı Masa'da 'Jeremy Rifkin' çatlağı
ABD istihbaratı savaşın gidişatını açıkladı: Putin tam olarak göremiyor
İP kongresinde ortalık savaş alanına döndü!
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
İzel diyette
Eren'den bir ilk
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 11:00:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hepimiz yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkedeki "sert aşırıların" katılacağı yeni kurulacak İsrail hükümetini başarısız kılmak için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ramallah kentindeki Başkanlık Merkezi'nde Fetih Hareketi Devrim Konseyi 10. Dönem Toplantısı açılışında konuşma yaptı.

Yeni kurulacak İsrail hükümetine karşı konulması gerektiğine değinen Abbas, Filistinlilerin haklarına ve birliklerine bağlı kalmalarını ve direnişi desteklemelerini istedi.

Yaşanan değişim sürecine dikkati çeken Abbas, "Dünyada ve bölgedeki değişimler sonucunda bizler oldukça zor ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, halkımızın tüm evlatları ve yöneticileri ile Filistin davasını destekleyen herkesin omuz omuza birlik içinde olmasını gerekli kılıyor." dedi.

İsrail'de yeni kurulacak hükümete ilişkin düşüncelerini paylaşan Abbas, "yeni kabineye ülkedeki aşırıların en sert olanlarının katılacağına" dikkati çekti. Abbas, "Bu hükümetten daha fazla ihlal, saldırı ve suç bekliyoruz. Dolayısıyla hepimizin topluca bu hükümete karşı durmamız, ifşa etmemiz ve başarısızlığı için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, medya, politika ve diplomasi alanlarında çalışmanın önemine işaret etti. Filistin söylemiyle çelişen İsrail söylemine karşı durulması gerektiğini dile getiren Abbas, uluslararası örgütlere katılım çabalarını sürdüreceklerini, tam üyelik için Birleşmiş Milletlere yeniden gideceklerini vurguladı.

Etiketler : filistin mahmud abbas israil
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Evliliğimiz hikayeydi!

Evliliğimiz hikayeydi!
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı

Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı
Kardeşlik ödülü

Kardeşlik ödülü
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Şarkıcı Shakira ve eski futbolcu Pique çocuklarının velayeti için anlaştı

Şarkıcı Shakira ve eski futbolcu Pique çocuklarının velayeti için anlaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX