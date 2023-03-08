Filistin: Depremin etkilerine karşı göğüs germek için Türkiye ile el eleyiz

Filistin: Depremin etkilerine karşı göğüs germek için Türkiye ile el eleyiz

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Filistin'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye ve Suriye'ye yardım için harekete geçtiğini belirtti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatıyla depremzedelere yardım için kampanya başlattığını hatırlatan Bekri, vatandaşların yaptığı bağışlarla camilerde ve bakanlığın banka hesaplarında yaklaşık 2 milyon dolar toplandığını kaydetti.

Filistin heyetinin, Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaret ettiğini, AFAD ve Türk Kızılay gibi Türkiye'deki yardım kuruluşları aracılığıyla yardımlarını ulaştırdığını aktaran Bekri, Türkiye'ye 200 bin dolar maddi destek verildiğini, Türk kurumlarıyla koordine içinde 20 bin uyku tulumu hazırlandığını ve ilerleyen günlerde depremzedelere gönderileceğini bildirdi.

Bekri, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinin de Türk halkına ve depremden etkilenen 500 Filistinli aileye yardımda önemli rol oynadığını söyledi.

"TÜRKİYE YAŞADIĞI BU KRİZDEN EN KISA SÜREDE ÇIKACAK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkına verdiği sözlere de güvendiğini vurgulayan Filistinli Bakan, "Türkiye yaşadığı bu krizden en kısa sürede çıkacak. Ben inanıyorum, bir yıl sonra Türk hükümeti verdiği sözü yerine getirmiş olacak. Her türlü imkana sahipler, en önemlisi de o iradeye." diye konuştu.

Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle çok büyük acılar çektiğini, bu nedenle de başkalarının acılarını çok iyi anladıklarını anlatan Bekri, "İçinde bulunduğumuz koşullara rağmen tüm kriz ve depremlerde kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye'nin Filistinlilerin kalbinde ayrı bir yeri var." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin ile Türkiye'nin depremin etkilerine karşı göğüs germek için el ele olduğunu" dile getiren Bekri, Arap ve İslam ülkelerinden depremzedelere gönderilen yardımların, "kardeşlik ve muhabbet mesajı verdiğini" dile getirdi.

Depremin ardından bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Bekri, "Gördüklerimiz büyük bir yıkımdı. Bölge halkı herşeyini kaybetti. Bütün ailesini kaybedenler vardı. Bu tarif edilemez bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Türklerin kendi içindeki dayanışmasından ve Türk hükümetinin depremzelere yardım çalışmalarından da övgüyle söz etti.