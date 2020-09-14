Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında yaptığı açıklamada, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD’nin başkenti Washington’da yarın imzalanacak anlaşmaya tepki göstererek, "Yarın Arap milletinin tarihinde kara bir gün olacak, Filistin acısının takvimine ve Arap yenilgilerinin rekoruna eklenecek" dedi. Anlaşmanın Filistin halkını sırtından hançerlemek olduğunu ifade eden Iştiyye, Arap Birliği’nin anlaşmaya karşı sessiz kaldığını ve Arap iktidarsızlığının bir sembolü haline geldiğini vurguladı. Iştiyye ayrıca, anlaşmaya ilişkin tutumunun ardından hükümetinin Arap Birliği ile ilişkileri yeniden gözden geçirmek için Başkan Mahmud Abbas’a öneride bulunmayı düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, Filistin’de İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı yarının "Halk ayaklanması günü" olarak ilan edildiği ve ülke çapında Filistin bayraklarının asılacağı belirtildi.