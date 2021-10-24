VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
24 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı yarın piyasaya sürecek
"El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır"
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Soylu'dan sert tepki! "İnsanda biraz yüz olur"
Karabağ topraklarında bir ilk!
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
9. Boğaziçi Film Festivali Başladı
Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada
Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!
Türkiye'den Dubai çıkarması!
Gözler Suudi Arabistan'dan gelecek kararda!
MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
24 Ekim 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 19:30:00

Filistin Başbakanı Iştiyye: El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim konutları inşasına onay verme planını kınadı.

Beytullahim kentinde düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in yerleşim planlarının, başta ABD olmak üzere tüm dünyaya, bu türden emrivakilere karşı koyma konusunda büyük sorumluluk yüklediğini ifade etti.

"El-Halil kentinin göbeğinde yeni yerleşim birimleri ve konutları inşa edileceğinin duyurulması, topraklarımıza yönelik açık bir saldırıdan başka bir şey değildir." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın son gelişmeleri görüşmek ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmak için uluslararası bir kampanya başlatmak üzere bu akşam Filistinli yönetimiyle acil bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Toplantının, Abbas liderliğinde, Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Filistinli grupların genel sekreterleri, güvenlik birimi başkanları ve Başbakan Iştiyye'nin katılımıyla yapılması bekleniyor.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde en az 3 bin 100 yeni konut inşasına onay vermeyi planlıyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : filistin başbakanı saldırı filistin
Bence güzelim

Bence güzelim
Senfonik gece

Senfonik gece
New York'ta sıradışı imaj

New York'ta sıradışı imaj
Milyonluk yeni oyuncak

Milyonluk yeni oyuncak
"Kız babası olarak daha da duygulandım"

"Kız babası olarak daha da duygulandım"
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Podyumda fena düştü

Podyumda fena düştü
Tatlıses aşka geldi

Tatlıses aşka geldi
Berlin Kapalıçarşı'da

Berlin Kapalıçarşı'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER