VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail "savaş hali" ilan etti
Bakan Fidan Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
İsrail "savaş hali" ilan etti
Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı
Başkan Erdoğan'a Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
08 Ekim 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 15:23:00

Filistin, Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin, Arap Birliğini İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere acilen toplanmaya çağırdı.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, "Arap Birliğine, mümkün olan en kısa sürede dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapması talebini içeren bir bildiri sunduk." ifadelerini kullandı.

Akluk, toplantıda, "İsrail'in saldırılarını durdurmak, faillerin hesap vermesini ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için Arap ve uluslararası düzeyde siyasi eylem yollarını tartışmayı hedeflediklerini" aktardı.

ABBAS'TAN İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Gazze'de su, elektrik ve gıda malzemeleri başta olmak üzere hayati önem taşıyan kaynakların kesilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Abbas, uluslararası topluma, işgal altındaki halka karşı sorumluluklarını ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin lideri, ayrıca uluslararası toplumu Gazze'ye acil insani yardıma çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

Etiketler : filistin arap birliği israil gazze
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX