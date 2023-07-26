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26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:28:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:28:00

Filipinler'in kuzeyinde karaya ulaşan Doksuri tayfunu nedeniyle en az 2 kişi öldü

Kaynak: AA

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Filipinler'in kuzeyinde karaya ulaşan Doksuri tayfunu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış ve rüzgarlarla birçok evi tahrip eden Doksuri tayfunu, Filipinler'in kuzeyindeki Fuga adasına ulaştı.

Doksuri tayfununun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle 15 bin 843 kişi evlerinden tahliye edilirken, yetkililer, tayfun nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Associated Press'e konuşan Cagayan Bölge Valisi Manuel Mamba, ülkenin kuzeyindeki kıyı bölgelerinin tayfundan dolayı zarar gördüğünü, tenekeden yapılmış çatıların uçtuğunu ve binlerce evi su bastığını belirtti.

En az 4 şehirde elektriklerin kesildiğini bildiren Mamba, kuraklık dolayısıyla yıpranan mısır ve pirinç tarlalarının tayfun sebebiyle çok zarar görmüş olmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Kısmen etkisini yitirmeye başlamasına karşın Doksuri tayfununun hızının saatte 240 kilometreye kadar etkili olabileceği belirtiliyor.

Filipinler'in sahil güvenliğinden yapılan açıklamada da yaklaşık 3 bin 800 yolcunun sefere çıkma yasağı uygulanan birçok limanda mahsur kaldığı bildirildi.

Açıklamada, sahil koruma ekiplerinin, sel sebebiyle evlerinde mahsur kalan kişileri botlar ve iplerle tahliye ettiği kaydedildi.

Öte yandan, afet müdahale yetkilileri, 24 Temmuz'da Manila'nın güneydoğusundaki Cardona kasabasında tayfun Pasifik'ten yaklaşırken derede bir kadının boğulduğu bilgisini verdi.

DOKSURİ TAYFUNU TAYVAN'DA DA ETKİLİ OLUYOR

Tayvan Merkezi İklim Bürosu (CWB) da tayfunun saatte 198 kilometre hızla bölgede etkili olduğunu açıkladı.

Doksuri tayfununun Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olması nedeniyle Kaohsiung ve Taitung şehirleri arasında tren seferleri durduruldu.

Etiketler : Tayvan Merkezi İklim Bürosu DOKSURİ CWB
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