Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti

Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti

BBC'nin haberine göre, Sara Duterte, Davao şehrindeki törende Ferdinand Marcos'un yardımcısı olarak yemin etti ve Filipinler'i birleştirme sözü verdi.

Duterte, "Gelecek günler, bizi bir ulus olarak birlik olmaya çağıran zorluklarla dolu olabilir." dedi.

Yemin töreni sırasında Rodrigo Duterte, kızı Sara Duterte-Carpio'nun yanında durdu.

Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, 9 Mayıs'taki seçimlerde oyların yüzde 61,25'ini alarak devlet başkan yardımcısı olmuştu.

Devlet başkanının ve yardımcısının ayrı ayrı seçildiği ülkede, devlet başkanlığı seçimini 64 yaşındaki Ferdinand Marcos yüzde 58,92 oyla kazanmıştı.

Duterte, 30 Haziran'da 6 yıllık süresinin dolması nedeniyle devlet başkanlığı görevini Ferdinand Marcos'a devredecek. Sara Duterte'nin Ferdinand Marcos Junior ile 6 yıllık görev süresi bu tarihte başlayacak.