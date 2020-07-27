Fıkra gibi olay! Maske takmayan keçi gözaltına alındı

Olayın sosyal medyada dalga konusu haline gelmesinin ardından keçiyi gözaltına alan polislerden biri, "İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?" açıklamasını yaptı. Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur bölgesinde bir keçinin maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınması sosyal medyada kısa sürede dalga konusu haline geldi.

Hafta sonu meydana gelen olayda , polis ekipleri keçiyi ciple karakola götürürken, keçinin sahibi keçisini kurtarmak için karakola gitti. Polis keçinin sahibinin yalvarmasına karşı hayvanın sokaklarda maskesiz dolaşmaması şartıyla hayvanı teslim etti. Times New New'de yer alan habere göre, olayın sosyal medyada dalga konusu olmasından sonra , maske açıklamasını yapan polis, aslında maske takmayan adamı yakalamak istediklerini fakat adam kaçtığı için keçisini gözaltına aldıklarını söyledi.