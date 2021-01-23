FETÖ okulunda taciz rezaleti
ABD'de FETÖ okulundaki taciz skandalını örtbas etmeye çalışan okul müdürü gözaltına alındı.
ABD’nin Florida eyaletinde FETÖ’ye ait sözleşmeli okulun müdürü, kampüste yaşanan taciz olayını örtbas etmeye çalıştığı için gözaltına alındı. Florida’nın Orange ilçesinde bulunan “Orlando Science Charter School” isimli sözleşmeli okulun müdürü Abdülaziz Yalçın, bir okul çalışanının öğrencilerini taciz etmesini polisten gizledi.
Personel J.A’nın öğrencileri telefonla taciz ettiği olay mağdur öğrencilerden birinin şikayetiyle ortaya çıktı. Yalçın, şikayeti polise rapor etmek yerine okul içinde sözde bir soruşturma yapmakla yetindi. Yalçın, gözaltına alındı.
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