FETÖ okulu koronavirüs yardımını dolandırdı, ABD TV'sinde haber oldu
FETÖ'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında sözleşmeli okulları için federal hükümetten aldığı 15,8 milyon dolar NBC'de haber oldu.
Amerikan NBC televizyonu FETÖ’nün Kaliforniya’daki Sözleşmeli Okulları’nın önünde canlı yayın yaparak okulun milyonlarca dolar “Federal Küçük İşletmeler Borcu” aldığını duyurdu. Federal Eğitim Hibeleriyle Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını iç ettiği için daha önce soruşturma geçiren okulun aldığı milyonlarca dolarlık yeni borcu ise koronavirüs döneminde küçük özel işletmelerinin hayatta kalabilmesi için kullandığı belirtildi. Kanal FETÖ okulunun uzmanları endişelendirdiğini açıkladı. FETÖ okullarına ilişkin ABD’de bir ulusal bir kanalda ilk kez böylesine geniş bir habere yer verildi. 23 Haziran’da yayınlanan haber ABD’de büyük ses getirdi. Haberde FETÖ Okulu Magnolia Schools’un (Manolya Okulları) ABD’de küçük işletmelere verilen “Maaş Ödeme Koruma Programı” (PPP) kapsamında koronavirüs önlemleri esnasında 15,8 milyon dolarlık borç aldığı belirtildi.
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- FETÖ okulu koronavirüs yardımını dolandırdı, ABD TV'sinde haber oldu