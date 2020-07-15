FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde LED ekranlı kamyonlarla protesto

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek emellerini 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler, Pocono Dağları’ndaki FETÖ elebaşı Gülen'in konutu önündeki yolda LED ekranlı kamyonlarla eylem düzenledi.

FETÖ LİDERİNE PEŞİNDEYİZ MESAJI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kiralanan uçaklar, FETÖ elebaşısının Pensilvanya'daki konutunun üzerinde uçuş yaptı. Uçakların kuyruklarına bağlanan pankartlarla terör örgütüne “peşindeyiz” mesajı verildi. Kamyonların ekranlarında, "15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi", "Türk Milletinin Zaferi" yazan sloganlar yer aldı.

LED EKRANLI KAMYONLARDA HAİN DARBE GİRİŞİMİ ANLATILDI

TASC tarafından düzenlenen protestoda, Pensilvanya'da yaşayan Türkler, FETÖ elebaşısı Gülen'in malikanesinin önünde toplanmasına ABD polisinin izin vermediği ifade edildi. Malikanenin önünde FETÖ’yü protesto etmek isteyen Türklere izin vermeyen polislerin bu tutumuna karşı Türkler, araçlarla malikanenin çevresinde konvoy eşliğinde tur attı. LED ekranlı kamyonlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları Pensilvanya sokaklarında yankılandı.