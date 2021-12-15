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15 Aralık 2021 Çarşamba 22:13:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 22:15:00

Fed faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

Küresel piyasalarda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler açıklanan ABD Merkez Bankası'nın kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Fed faizi beklentiler dahilinde yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Fed, Ocak ayında toplam varlık alım miktarını 60 milyar dolara indirmeye karar verdi.

FED'İN FAİZ AÇIKLAMASINDA ŞU NOTLAR YER ALDI:

Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.

Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi.

Etiketler : fed abd merkez bankası beklenti faiz kararı
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