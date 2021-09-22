22 Eylül 2021 Çarşamba 21:22:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 21:23:00
Fed faiz kararını açıkladı
Kaynak: AA
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Amerikan Merkez Bankası Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.
Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.
Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.