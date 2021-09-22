Fed faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.