'Fazla kilolarımın suçlusu paparazziler'

KANITLAMAYA ÇALIŞTI

Miami’de tatil yapan 37 yaşındaki ABD’li şarkıcı Britney Spears, ilginç bir iddia ortaya attı. Paparazzilerin, fotoğraflarını rötuşlayıp öyle servis ettiğini belirten şarkıcı, iddiasını kanıtlamak için, Instagram sayfasında vücut hatlarını gösteren videolu bir paylaşım yaptı. Magazincilerin kamuoyunu yanılttığını söyleyen Spears, “İnsanlar her zaman ünlülerin aldatan fotoğraflar paylaştıklarını söylüyor ama hiç paparazzilerin fotoğrafları bozarak sattıklarını düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

Fotoshop’la yapıyorlar

Daha önce birçok kez psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan şarkıcı aşırı kilo almıştı.