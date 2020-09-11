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11 Eylül 2020 Cuma 00:18:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 00:18:00

Fas'taki 'Libya Diyalog Toplantı'sında görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı

Kaynak: AA

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Fas'ta gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nda, Libya'da anlaşma sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Fas'ın Buznika kentinde bugün son oturumu gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"na Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın yanı sıra Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni (TM) temsilen heyetler katıldı.

Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, tarafların görüşmelere eylül ayının son haftasında devam etmesi ile kurum temsilcilerinin gözetiminde anlaşmanın sağlanması için gerekli sürecin yürütülmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Görüşmeler, Suheyrat Anlaşması'nın 15. maddesi uyarınca Merkez Bankası Müdürü, Borçlar Kurumu Başkanı, İdari Denetim Kurumu Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Başsavcısının gözetiminde yürütülüyor.

LİBYA DİYALOG TOPLANTISI

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül Pazar günü başlamıştı.

Görüşmelerin iki gün sürmesi planlanıyordu, ancak pazartesi günü uzatılmasına karar verildi. Heyetler salı günü de bir araya geldikten sonra görüşmelere dün bir günlük ara verildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, görüşmelerin ön hazırlık olduğunu, bağlayıcı olmadığını ifade etmişti.

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