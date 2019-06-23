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23 Haziran 2019 22:53 | Pazar

Fas'ta Yüzyılın Anlaşması ve Bahreyn çalıştayı protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, Yüzyılın Anlaşması planını ve ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını protesto etti.

"Filistin için Utanç Anlaşmasına ve Bahreyn'deki İhanet Çalıştayına karşı" adı altında düzenlenen eyleme katılan binlerce Faslı, başkentteki parlamento binasına yürüdü.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planını dayatma girişimlerinin ve "bazı Arap ülkelerinin bu planı kabul etmesinin" kınandığı gösteride, "Halk anlaşmayı reddediyor", "Halk Filistin'in özgür olmasını istiyor" sloganları atıldı.

Fas hükümetinden planın karşısında durması talebinde bulunulan eylemde, İsrail bayrakları yakıldı, Filistin halkına destek için Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları taşındı.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini öne sürmüştü.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ise ülkesinin Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılıp katılmayacağı konusunda bir bilgisi olmadığını söylemişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu kaydediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)

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