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10 Eylül 2023 Pazar 16:40:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 16:40:00

Fas'ta depremin bilançosu artıyor: can kaybı 2 bini geçti

Kaynak: AA

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Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 212'ye yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini duyurdu. Depremden etkilenen Marakeş'in Amizmiz bölgesinde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.
Etiketler : fas deprem can kaybı
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