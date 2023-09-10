Fas'ta depremin bilançosu artıyor: can kaybı 2 bini geçti

Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini duyurdu. Depremden etkilenen Marakeş'in Amizmiz bölgesinde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.