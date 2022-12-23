Fas'ta bir doğal gaz deposunda patlama

Muhammediye kentinin büyük bir bölümünde duyulan ve çevrede paniğe neden olan şiddetli patlama sonrasında depoda yangın çıktığı aktarıldı.

Yaralı ve can kaybı bilgisi paylaşılmadı

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirtilirken patlama anı ve sonrası bölge sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.