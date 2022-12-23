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23 Aralık 2022 Cuma 01:02:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 01:02:00

Fas'ta bir doğal gaz deposunda patlama

Kaynak: AA

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Fas'ın El-Umk El-Mağribi internet sitesinin haberine göre, Afrika Gaz adlı şirketin tüp dolumu yaptığı tesisin yanındaki doğal gaz deposunda patlama oldu.

Muhammediye kentinin büyük bir bölümünde duyulan ve çevrede paniğe neden olan şiddetli patlama sonrasında depoda yangın çıktığı aktarıldı.

Yaralı ve can kaybı bilgisi paylaşılmadı

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirtilirken patlama anı ve sonrası bölge sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Etiketler : fas dogal gaz patlama
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