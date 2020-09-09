  • BIST
    1099.68
  • Dolar
    7,4918
  • Euro
    8,8517
  • Altın
    469,2810
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 103'e yükseldi
Yemen'deki Husiler Sana Uluslararası Havalimanı'nı BM uçuşlarına kapattı
Şentop: Bütün devletler açısından bayrak önemlidir ama bizim için çok daha ayrıdır
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız
Faslı uzman Bunuman: Libya'da siyasi anlaşma önündeki en büyük engel Hafter ve destekçileri
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Amerikalı uzmanlardan Trump yönetimine, BAE ile ilişkilerde 'hataya düşme' uyarısı
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Libya'da Hafter yanlısı savaş suçlusu el-Kani'nin Almanya'da tedavi gördüğü ortaya çıktı
Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor
Beyaz Saray: Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi
Şehit Tuğgeneral Erdoğan, mavi beresinden son nefesine kadar ayrılmadı
Bakan Çavuşoğlu: Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile 20 senedir mücadele ediyoruz
Almanya'da ırkçı terörün ilk cinayetinin üzerinden 20 yıl geçti
Bakan Akar'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
İstanbul'da minibüslerde Kovid-19 denetimi
Arap Birliğindeki bazı ülkeler İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağı kabul etmedi
Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili suçlamalardan dolayı Almanya'ya protesto notası verdi
Koronavirüs hastaları KKTC'ten Türkiye'ye getirilecek
BM'den Fransa, ABD, İngiltere, Kanada ve İran'a 'Yemen'de taraflara silah tedarikini durdurun' çağrı ...
09 Eylül 2020 Çarşamba 22:49:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 22:49:00

Faslı uzman Bunuman: Libya'da siyasi anlaşma önündeki en büyük engel Hafter ve destekçileri

Kaynak: AA

ABONE OL

Faslı siyaset uzmanı Bunuman, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in askeri çözümde ısrar etmesinin, Libyalı tarafların Fas'ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmaya varmasının önünde en büyük engeli teşkil edeceğini söyledi.

Faslı siyaset uzmanı Selman Bunuman, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in askeri çözümde ısrar etmesinin, Libyalı tarafların Fas'ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmaya varmasının önünde en büyük engeli teşkil edeceğini söyledi.

Fas'taki Sidi Mohammed Bin Abdullah Üniversitesinden siyasi bilimler profesörü Bunuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas'ta Libya diyaloğuyla siyasi bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel, askeri çözümde ısrar eden General Halife Hafter ve destekçileri olacak." dedi.

Bunuman, Fas'ın Libya krizini siyasi çözüme kavuşturma çabalarını durdurmaya ve engellemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Doğrudan isim vermeyen Faslı akademisyen, "Bazı bilinen ülkeler, Hafter'i destekleyerek krizi devam ettirmeye yatırım yaptıkları için siyasi çözümden hoşlanmıyorlar." diye konuştu.

FAS'TAKİ LİBYA DİYALOG TOPLANTISI

Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler (TM) arasındaki diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde pazar günü başlamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi heyeti üyesi Muhammed Halife Necm ile TM heyetinden Yusuf el-Akuri, dün üçüncü gün oturumlarının sona ermesinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, tarafların ortak yazılı açıklamasını okumuştu.

Açıklamada, toplantıda önemli anlaşmalara varıldığı belirtilmişti.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili de Buznika kentinde 3 gün devam eden toplantıların, taraflar arasındaki anlaşmanın bazı detaylarını incelemek üzere 10 Eylül'de yeniden başlayacağını söylemişti.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER