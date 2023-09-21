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Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek
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21 Eylül 2023 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 11:33:00

Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek

Kaynak: AA

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Fas, ülkeyi vuran depremin ardından yeniden imar için 5 yıl içinde 120 milyar dirhem (12 milyar dolar) tahsis edileceğini duyurdu.

Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed başkanlığında başkent Rabat'taki kraliyet sarayında düzenlenen toplantıda, merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz olan depremden etkilenen bölgelere yönelik yeniden imar programının ele alındığı belirtildi.

Programın "4,2 milyon kişiyi hedeflediği, depremden etkilenen insanları yerleştirmeyi, yeniden imarı ve etkilenen bölgelerdeki altyapıyı iyileştirmeyi" amaçladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden imar programı, 5 yıl içinde 120 milyar dirhem tahsis edilerek, hızlı, gönüllü, uyumlu ve güçlü bir bütçe hedefliyor. Bu bütçe, depremden etkilenen Marakeş, el-Huz, Şişava, Azilal, Tarudant ve Razazat olmak üzere 6 kentle ilgili olacak. Program, konutların inşası, hasarlı altyapının iyileştirilmesi, hedef bölgelerdeki ekonomi ve sosyal kalkınmanın güçlendirilmesini kapsıyor."

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kraliyet Divanından 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : Fas Kraliyet Divanı deprem yardımı imar fonu tahsis edilecek miktar
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