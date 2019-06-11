FARC liderlerinden Santrich Kolombiya Kongresi'nde

Kolombiya'da uyuşturucu ticaretinden bir yıl kaldığı cezaevinden çıkarken tekrar gözaltına alınan ve Yüksek Mahkeme'nin kararıyla yeniden serbest bırakılan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich barış anlaşmasıyla elde ettiği kongre üyeliğine nihayet kavuştu.

Gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve hukuki durumu ile Kolombiya'daki yargı erkleri arasında bir mücadeleye neden olan Santrich, FARC'ın hükümetle imzaladığı barış anlaşmasıyla elde ettiği Kongre kontenjanındaki sandalyesine, parmaklıklar ardında geçirdiği uzun sürenin ardından kavuştu.

ABD'nin ısrarla kendi topraklarında yargılamak istediği ve hükümet ile Başsavcılığın da bu yönde uğraştığı Santrich, başkent Bogota'nın tarihi merkezinde yer alan Kolombiya Kongresi'nde yemin ederek yasama organının ikinci kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki görevine resmen başladı.

Santrich, kendisini Başsavcılığın elinden kurtaran Yüksek Mahkeme'de Kongre Üyesi olarak yargılanmaya devam edecek.

Devlet ve örgüt içinde kavgaya neden oldu

Kolombiya'da devlet ve FARC içinde kavgaya neden olan Santrich davası, bu süreçte istifa eden eski Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in geçen yıl 9 Nisan'daki operasyonu ile başlamıştı.

Beraberindeki 3 kişi ile Meksikalı kartellerle uyuşturucu ticaretiyle suçlanan Santrich, Bogota dışındaki bir çiftlikte gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Bu kişilerden biri daha sonra ABD yargısı ile iş birliği yapmak için bu ülkeye gitmiş ve yargılanmaya başlamıştı.

Santrich'in tutuklu kaldığı sürede FARC içinde büyük tartışmalar yaşanmış, örgütün ağır topları eski FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Rodrigo Londono'yu "Kolombiya burjuvazisini savunmakla" suçlamıştı.

FARC'ın hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerinin başmüzakerecisi ve Santrich gibi Kongre'ye göndereceği isimlerden Ivan Marquez ise senatörlüğü reddetmiş ve izini kaybettirmişti. Marquez örgütün silah bırakmasının yanlış olduğu iddiasını daha sonra yaptığı açıklamalarda birçok kez dile getirmişti.

Bogota'daki La Picota Cezaevinde bir yıl geçiren Santrich ise geçen ay Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesinde alınan bir kararla birkaç dakikalığına serbest bırakılmış, Santrich'in ABD'ye iade edilmesini istediği bilinen eski Başsavcı Martinez ise JEP'e tepki göstererek istifa etmişti.

JEP'in Santrich'in uyuşturucu ticareti yaptığına dair net delil olmadığına, olsa da suçun barış anlaşmasından sonra işlendiğine işaret eden kararı barış anlaşması karşıtı Kolombiya hükümetince de açıktan eleştirilmiş ve Santrich cezaevinden çıkar çıkmaz "yeni deliller" gerekçesiyle Başsavcılık tarafından tekrar gözaltına alınmıştı.

JEP ve Başsavcılık arasındaki Santrich kavgasına diğer yargı erkleri de dahil olmuş, önce Devlet Konseyi daha sonra Yüksek Mahkeme Santrich'in imdadına yetişen kararlar almıştı.

Başsavcılık, Devlet Konseyi'nin Santrich'in Kongre üyeliğine işaret eden kararı ve Yüksek Mahkeme'nin bu karar ışığında verdiği serbest bırakma talimatı karşısında Santrich'i salıvermişti.

Santrich

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.

AA