FAO'ya göre, 2022'de küresel nüfusun yüzde 29,6'sı yeterli gıdaya erişemedi

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan "Dünya Gıda Günü" dünya genelinde sağlıklı beslenmeye güç yetiremeyen ve sağlıklı gıdaya düzenli olarak erişmeye ihtiyacı olan milyonlarca kişinin durumuna dikkati çekiyor.

FAO, "Dünya Gıda Günü"nün bu yılki temasını, "Su hayattır, su gıdadır. Kimseyi geride bırakmayın" olarak belirledi.

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 71'ini kaplayan su miktarının sadece yüzde 2,5'i içme, tarım ve endüstriyel kullanım için uygun durumda.

Hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği gibi faktörler, gezegenin su kaynaklarını giderek artan bir baskı altına sokuyor. Aynı zamanda, kişi başına düşen tatlı su kaynakları da geçen yıllarda yüzde 20 azaldı.

On yıllardır süren suyun kötü kullanımı ve yönetimi, yer altı sularının aşırı çıkarılması, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle su mevcudiyeti ve kalitesi hızla kötüleşirken bu değerli kaynağı geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar tüketme riskiyle karşı karşıya olunduğu uyarısı yapılıyor.

YAKLAŞIK 600 MİLYON KİŞİ, KİRLİLİK, EKOSİSTEM PROBLEMLERİ, SÜRDÜRÜLEMEZ UYGULAMALAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENİYOR



Günümüzde, 2,4 milyar kişi su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor.

Bu sayının çoğunu, başta kadınlar, yerli halk, göçmenler ve mültecilerden oluşan, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çiftçiler oluşturuyor.

Geçimlerini kısmen de olsa su kullanımına bağlı gıda sistemleriyle sürdüren yaklaşık 600 milyon kişi kirlilik, ekosistem problemleri, sürdürülemez uygulamalar ve iklim değişikliğinin etkilerinden muzdarip.

2022'DE KÜRESEL NÜFUSUN YÜZDE 29,6'SI YETERLİ GIDAYA ERİŞEMEDİ



FAO'nun "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2023" raporuna göre, yetersiz beslenmenin yaygınlığı sonucu ölçülen küresel açlık, 2021'den 2022'ye değişmeden kaldı.

2022'de dünyada 691 ila 783 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı.

2022'de küresel nüfusun, 2,4 milyar kişiye denk gelen yüzde 29,6'sı yeterli gıdaya erişemedi.

YETERSİZ BESLENME YAYGINLIĞI, AFRİKA, ASYA VE OKYANUSYA'DA ARTARKEN, LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER'DE AZALDI



Yetersiz beslenme yaygınlığı, dünya genelinde 2019'da yüzde 7,9 iken, 2022 yılında yüzde 9,2'ye yükseldi.

Afrika, Asya ve Okyanusya'da, 2019'dan 2022'ye yetersiz beslenme yaygınlığı artış gösterirken, Latin Amerika ve Karayipler'de yetersiz beslenme yaygınlığı azaldı.