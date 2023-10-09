VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü
Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa imam hatibine ölüm tehdidi
Kırgızistan, Filistin ve İsrail'e ateşkes çağrısında bulundu
Batı medyasının iki yüzlülüğü: İsrail'i eleştiren gazeteci işinden oldu
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı
09 Ekim 2023 Pazartesi 18:34:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 18:34:00

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa imam hatibine ölüm tehdidi

ABONE OL

Fanatik Yahudi bir grup ile önde gelen şahsiyetlerinin, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye yönelik suikast ve tasfiye çağrılarının arttığı bildirildi.

Avukatlardan oluşan Şeyh İkrime Sabri'yi Savunma Heyeti, fanatik Yahudi grup ile önde gelen şahsiyetlerinin Şeyh Sabri'ye yönelik artan suikast ve tasfiye çağrılarına ilişkin "acil ve tehlikeli" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail toplumunda artan "faşizmle" birlikte Şeyh Sabri'nin hayatının "ciddi bir tehdit" altında olduğuna dikkat çekilerek, suikast ve tasfiye çağrılarının ciddiye alınıp Şeyh Sabri'nin korunması çağrısı yapıldı.

Şeyh Sabri'nin başına gelebilecek her türlü zarardan İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin" fanatik Yahudi grup ve şahsiyetlerin kışkırtmaları konusunda sessiz kaldığı ve bu aşırılık yanlılarını bu kışkırtmayı sürdürmeye ve bu "tehlikeli çağrıları" artırmaya teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail güvenlik servislerini cinayet ve terör azmettiricileri hakkında derhal ve ciddi bir soruşturma başlatmaya, suçluları derhal yakalayıp hesap vermeye ve suçlarını işlemeden önce cezalandırmaya çağırıyoruz." denildi.

KUDÜS YÜKSEK İSLAM HEYETİ'NDEN UYARI

Şeyh İkrime Sabri'nin başkanlığını yürüttüğü Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada fanatik Yahudiler tarafından Şeyh Sabri'ye yönelik suikast düzenlenmesi kampanyası yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin hayatının gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunularak, Şeyh Sabri'ye yönelik herhangi bir zararın sorumlusunun İsrail olacağı vurgulandı.

Şeyh Sabri'nin Filistin'in önde gelen şahsiyetlerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine acilen devreye girme çağrısı yapıldı.

Etiketler : İsrail Şeyh İkrime Sabri Suikast Mescid-i Aksa ÖLÜM TEHDİDİ
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX