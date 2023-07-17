Fanatik Yahudilerden ırkçı saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, Kudüs'ün batısında yer alan Ebu Guş beldesinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Saldırgan grup, bazı araç ve evlerin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Ebu Guş beldesinde bir kundaklama olayı ve dört arabanın hasar görmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Beldede bir evin duvarında da ırkçı sloganlar tespit edildiği belirtilen açıklamada, zanlıların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra Hristiyan kutsal mekanları ve din görevlileri de sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor.

İSRAİL POLİSİ KORUMASINDAKİ FANATİK YAHUDİLERDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN



Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gruplar halindeki fanatik Yahudiler çok sayıda İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda bazı dini ritüeller gerçekleştiren fanatik Yahudiler, baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR



Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor