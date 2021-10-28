Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu
Kaynak: AFP, Reuters
Facebook, şirket adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu.
Facebook, sosyal medya hesaplarında yeni adını ve logosunu güncelledi. Şirketin adı Meta oldu.
Yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.
Meta ismiyle de Twitter'da yeni bir hesap açıldı.
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