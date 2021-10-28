VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avcılar'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak
Biden'dan 'başkanlığım altyapı paketinin onayına bağlı' açıklaması
Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu
Bakan Özer'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı
Başkan Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Cinayet zanlısını kırık far parçaları ele verdi
Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
İngiltere'de otomobil üretimi eylülde sert düştü
Lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı yapılacak
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi!
G20 Liderler Zirvesi Roma'da gerçekleştirilecek!
Bakan Akar'dan "terörist neredeyse hedef orası" vurgusu
Türkiye ABD'ye resti çekti
Başkan Erdoğan açıkladı: Atatürk Havalimanı için karar verildi!
Tatar, 'bu fevkalade önemli' deyip açıkladı: Türkiye'mizin varlığına bağlı
Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!
28 Ekim 2021 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 22:25:00

Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu

Kaynak: AFP, Reuters

ABONE OL

Facebook, şirket adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu.

Facebook, sosyal medya hesaplarında yeni adını ve logosunu güncelledi. Şirketin adı Meta oldu.

Yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.

Meta ismiyle de Twitter'da yeni bir hesap açıldı.

Etiketler : Facebook Meta logo sosyal medya
Sırada dizi var

Sırada dizi var
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
6 ayda 6 proje

6 ayda 6 proje
Minik hayranıyla sahnede

Minik hayranıyla sahnede
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
36. yaşını sahnede kutladı

36. yaşını sahnede kutladı
Anne-oğul pozu

Anne-oğul pozu
Colbay ‘Yalnız Kurt'ta

Colbay ‘Yalnız Kurt'ta
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te

EN ÇOK OKUNAN HABERLER