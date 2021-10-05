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05 Ekim 2021 Salı 21:59:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 21:59:00

Facebook'un eski yöneticisi şirketin demokrasiye zarar verdiğini savundu

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Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen, şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savundu.

Kısa süre önce şirket aleyhine muhbirlik yaparak kamuoyunun önüne çıkan eski Facebook yöneticisi Haugen, şirketin bazı yöntemleriyle ilgili olarak Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Alt Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.

Haugen, Facebook'un, yüksek kardan vazgeçmemek için özellikle çocuk ve gençlerin bağımlı olduğu özelliklerini ve bu kesimlere zarar veren birçok uygulamasını bilerek düzenlemediğini ve konuyla ilgili araştırma sonuçlarını kamuoyundan sakladığını savundu.

"Bizi birbirimize bağlayan bir sosyal medyaya, demokrasimize zarar vermeden, çocuklarımızı tehlikeye atmadan ve dünya genelinde etnik şiddete yol açmadan da sahip olabiliriz." ifadesini kullanan Haugen, Facebook'un birçok tercihiyle hem ABD'de hem de dünya genelinde demokrasiye zarar verdiğini ve ayrımcılığı körüklediğini ileri sürdü.

"Facebook'un regüle edilmesi için Kongrenin harekete geçmesi lazım. Şirket, karını kamu güvenliğine tercih ediyor." diyen Haugen, Kongrenin adım atmaması halinde sosyal medya şirketlerinin, sorumluluk almadan sadece yüksek karlar elde etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Şirketin çocuk ve gençlere yönelik birçok düzenlemesinin ne gibi sonuçlarının olduğuna ilişkin araştırmaların kamuoyuna açıklanması gerektiğini de söyleyen Haugen, ABD yasalarına göre söz konusu şirketlerin "içeriklerden sorumlu tutulmamasının" da bu firmaları sorumsuzluğa ittiğini belirtti.

HAUGEN, FACEBOOK RAPORLARINI SIZDIRMIŞTI

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı üniversiteden mezun olan veri bilimcisi 37 yaşındaki Haugen, CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, şirketin kendi iç raporlarını Wall Street Journal'a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını açıklamıştı.

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuşmuştu.

Facebook üst yöneticisi Nick Clegg ise, Haugen'in iddialarının "yanıltıcı" olduğunu öne sürerek eldeki kanıtların, Facebook'un veya daha genel olarak sosyal medyanın, kutuplaşmanın başlıca nedeni olduğu fikrini desteklemediğini savunmuştu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ayı ortasında yayımladığı haberde, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, Facebook'un şirket içinden sızan raporlardaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.

FactSet analistlerine göre, 2018'de 56 milyar dolar geliri olan Facebook'un, bu yıl gelirini 119 milyar dolara çıkardığı, yine 2018'de 375 milyar dolar olan şirketin piyasa değerinin bu yıl yaklaşık 1 trilyon dolara yükseldiği kaydediliyor.

Etiketler : Haugen facebook FactSet
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