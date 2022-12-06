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06 Aralık 2022 Salı 23:41:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 23:41:00

Facebook'taki arananlar listesine yorum yapan kaçak yakalandı

Kaynak: New York Post

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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Christopher Spaulding, kolluk kuvvetlerine ilginç bir yardımda bulundu. Spaulding, Facebook'ta yaptığı yorumla kendisinin yakalanmasını sağladı.

Rockdale County Şerif Bürosu, 28 Kasım'da ayın En Çok Arananlar Listesi'ni sosyal medya platformunda paylaştı.

Christopher Spaulding bu gönderiye iki gün sonra yorum yaparak "Peki ya ben?" diye sordu. Şerif bürosunun resmi hesabıysa 1 Aralık'ta "Doğru söylüyorsunuz, hakkınızda iki yakalama kararı var. Yoldayız" cevabını verdi.

Rockdale County polisi aynı gün kaçağın yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yakalanmanızdaki desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

Spaulding'in şartlı tahliye kurallarını çiğnemekten hakkında yakalama kararı olduğu bildirildi.

Yetkililer ayrıca 10 kişiden oluşan En Çok Arananlar Listesi'nin suçların ciddiyetine göre hazırlandığına dikkat çekti. Bu listede yer almayan zanlıların da yakalandığı vurgulandı.

Etiketler : ABD Christopher Spaulding Georgia eyaleti
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