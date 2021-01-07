Facebook ve Instagram'dan Trump'ın hesaplarını dondurma kararı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını başkanlığı devredeceği 20 Ocak'a kadar dondurdu.

ABD'de dün akşam saatlerinde Trump destekçileri tarafından Kongre binası basılmış, çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını yitirmiş ve birçok kişi yaralanmıştı.

"BIDEN YEMİN EDİNCEYE KADAR..."

Zuckerberg açıklamasında, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik kısıtlamayı süresiz olarak uzatma kararı aldık. Barışçıl bir şekilde görev devri gerçekleşene kadar hesapları en az 2 hafta daha bloke edilecek" ifadelerini kulandı.