VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine İstanbul'da tepki gösterildi
İşsizlik Fonu'ndan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödendi
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı
"Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu"
İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
Akkuyu Nükleer AŞ, santralin ilk reaktörüne ilişkin işletmeye alma izninin verildiğini bildirdi
12 Aralık 2023 Salı 13:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 13:00:00

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya rekabet soruşturması

Kaynak: AA

ABONE OL

Rekabet Kurulu, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc'e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms, Inc'in, kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğini tespiti amacıyla yapılan ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerektiği de belirtildi.

Etiketler : rekabet kurumu meta soruşturma
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX