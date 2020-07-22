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22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:38:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:38:00

Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koydu

Kaynak: AA

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Twitter'ın ardından sosyal medya devlerinden Facebook da ABD Başkanı Trump'ın paylaşımlarına ''teyit'' uyarısı koymaya başladı.

Facebook, ''Trump'ın ''Posta yoluyla oy kullanmak, mahkemeler değişiklik yapmazsa, ülke tarihinde seçimlerde en büyük yolsuzluğa neden olacak #hileliseçim'' paylaşımına uyarı ekledi.

Uyarıda, Trump'ın iddiasının doğru ya da yanlış olduğu yönünde bir ifade yer almıyor ancak Facebook kullanıcıları başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi bir web sitesine yönlendiriliyor.

Facebook, söz konusu kararı, Demokrat başkan adayı Joe Biden başta olmak üzere çok sayıda kişiden platformunda dezenformasyonun yayılmasını önlemek için gerekeni yapmadığı yönünde eleştiriler alması ve büyük markaların reklam vermeyerek Facebook'u boykot etmesinin ardından aldı.

Twitter da Trump'ın bazı paylaşımlarına ''bilgiyi doğrula',' ''şiddeti yüceltme'', ''manipülatif'' gibi uyarılar eklemişti.

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