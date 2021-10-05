Facebook çalışanlarının kartları kapıları açmıyor

Facebook, Instagram ve Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sorunu gidermek için şirkete giden çalışanlar ofise giremedi.

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Facebook çalışanlarının kartlarının kapıları açmadığını yazan Frenkel, "Çalışanların kesintinin boyutunu değerlendirmeye başlamak için binalara giremediklerini" söyledi

Frenkel, bilgiyi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandırdı.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE ERİŞİM SORUNU

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

FACEBOOK HİSSELERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

BEYAZ SARAY'DAN 'FEDERAL DÜZENLEME' SİNYALİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu vurguladı.