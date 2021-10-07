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07 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00

F35B savaş uçaklarını denediler... Testleri başladı

Kaynak: AA

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Japonya savunma kuvvetlerine ait gemide F35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait askeri gemide F35B savaş uçaklarının iniş ve kalkış testlerinin yapıldığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, ülkenin batısında Yamaguçi eyaletindeki ABD İwakuni Hava Üssüne bağlı F35B'ler, MSDF'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan İzumi destroyerinde iniş kalkış testine girdi.

Helikopter taşıyıcısı olarak üretilen İzumo'nın, F-35B uçaklarının iniş ve kalkış yapabilmesi için uçuş güvertesi tadilatında olduğu, testlerin bu tadilat sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

MSDF Komutanı Hiroşi Yamamura, düzenlediği basın toplantısında, tadilatın, "savaş uçaklarının operasyonel esnekliğini artıracağını" belirtti.

Yamamura, İzumo'nun "çok yönlü bir destroyer" olduğunu ifade ederek, ülke savunmasında kullanılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya hükümeti, savaş uçağı taşıyıcısı olmaması sebebiyle F-35B'lerin İzumo'ya tam zamanlı konuşlandırılmamasını planlıyor.

Etiketler : NHK F-35B ABD İwakuni Hava Üssü Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri
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