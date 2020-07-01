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01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:25:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:28:00

F-35'te Türkiye'nin alternatifini bulamadılar! ABD F-35 parçaları için Türk şirketleri ile çalışmaya devam edecek

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in bazı parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Jessica Maxwell, Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretiminin 2022 boyunca devam edeceğini söyledi.

Maxwell, "Sanayi ortaklarımız devam eden kontratlarını icra edecekler. F-35 programı bu noktada, maliyetli, düzen bozucu ve gereksiz sözleşme fesihlerinden kaçınmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sözcü, F-35 programının aynı zamanda alternatifler bulmak üzere çalışmalarına devam ettiğini ve bu konuda planlarını icra etmeye devam ettiğini bildirdi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.

Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.

Türk şirketleri F-35 uçağı için binden fazla parça üretiyordu.

Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6'sının mülkiyetini devralmıştı.

Ancak Türkiye'nin ortaklığı askıya alındıktan sonra ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon'a yetki vermişti.

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