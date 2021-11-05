F-35 ve Su-75'in maliyetleri belli oldu

F-35 ve Su-75'in maliyetleri belli oldu... 7 kat daha ucuz

Rusya Hava Kuvvetleri için Sukhoi tarafından yapılan beşinci nesil Su-75 Checkmate savaş uçağının 1 saatlik uçusunun, ABD yapımı F-35 savaş uçağından 7 daha ekonomik olduğu belirtildi.

Sputnik'te yer verilen habere göre, Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Su-75 Checkmate uçağı ile ana rakibi F-35'lerin bir uçuş saatinin maliyetlerini kıyasladı.

Çemezov, "Beşinci nesil tek motorlu uçaklar ve önceki nesillere ait uçaklar arasında sadece Checkmate'in ana rakibi F-35 karşılaştırılabilir özelliklere sahip olmakla övünebilir. Ancak ABD uçağının aksine bizim uçağımız ekonomik olarak daha karlı. Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük." dedi.

Çemezov, Checkmate'in ana avantajlarının düşük görünürlük, aktif fazlı anten soketine sahip modern radar sistemi ve ayrıca uçağı müşteriye özel yapılandırma özelliği olduğunu vurguladı.

Beşinci nesil yeni Su-75 Checkmate uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Checkmate'in dünya prömiyeri ise 14-18 Kasım tarihlerindeki Dubai Airshow 2021'de yapılacak.

Yeni uçağın öncelikle Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.