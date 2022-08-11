F-16 ve Su-35 karşı karşıya!

J-20 hayalet savaş uçağından sonra Rus menşeli Su-35, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan en gelişmiş savaş uçağı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

F-16'ların ise Tayvan Hava Kuvvetlerinin Çin saldırılarını engellemesinde en önemli parçalardan biri olduğu ifade ediliyor.

F-16 RADARLARI SU-35'LERİ GÖRMEDİ

Çin yerel kaynaklarına göre olay dört F-16 savaş uçağının Tayvan adası üzerindeki hava sahasında devriye gezmesi sırasında meydana geldi.

Tayvan ordusuna ait F-16'ların, Su-35'lerin varlığından habersiz olduğu belirtildi.

F-16 VE SU-35 KARŞI KARŞIYA

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Çinli Su-35 radarda göründüğünde Tayvanlı pilotlar tamamen hazırlıksız yakalandı ve onları adanın hava sahasına çekilmeye ve görülmemek için uçuş irtifalarını düşürmeye zorladı.

Su-35'lerin Tayvanlı pilotların radarını engellediği iddia edilirken, Su-35 avcı uçaklarının elektronik harp sistemleri, F-16'ların radarlarına yakalanmamasının nedeni olarak belirtildi.

Rus yapımı Su-35'lerin güçlü ve geniş kapsamlı elektronik savaş sistemleriyle donatıldığı belirtilirken, radarlardan yakın menzillere kadar gizli kaldıkları uzmanlar tarafından ifade edildi.