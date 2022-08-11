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11 Ağustos 2022 Perşembe 13:43:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 13:43:00

F-16 ve Su-35 karşı karşıya! Çin-Tayvan geriliminde teknoloji savaşı

Kaynak: aksam.com.tr

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Çin-Tayvan gerilimi son sürat devam ederken Çin ve Rus yerel medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Uzun menzilli Çin Su-35 savaş uçaklarının Tayvan'ın F-16'larını geri çekilmeye zorladığı öne sürüldü.

J-20 hayalet savaş uçağından sonra Rus menşeli Su-35, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan en gelişmiş savaş uçağı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

F-16'ların ise Tayvan Hava Kuvvetlerinin Çin saldırılarını engellemesinde en önemli parçalardan biri olduğu ifade ediliyor.

F-16 RADARLARI SU-35'LERİ GÖRMEDİ

Çin yerel kaynaklarına göre olay dört F-16 savaş uçağının Tayvan adası üzerindeki hava sahasında devriye gezmesi sırasında meydana geldi.

Tayvan ordusuna ait F-16'ların, Su-35'lerin varlığından habersiz olduğu belirtildi.

F-16 VE SU-35 KARŞI KARŞIYA

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Çinli Su-35 radarda göründüğünde Tayvanlı pilotlar tamamen hazırlıksız yakalandı ve onları adanın hava sahasına çekilmeye ve görülmemek için uçuş irtifalarını düşürmeye zorladı.

Su-35'lerin Tayvanlı pilotların radarını engellediği iddia edilirken, Su-35 avcı uçaklarının elektronik harp sistemleri, F-16'ların radarlarına yakalanmamasının nedeni olarak belirtildi.

Rus yapımı Su-35'lerin güçlü ve geniş kapsamlı elektronik savaş sistemleriyle donatıldığı belirtilirken, radarlardan yakın menzillere kadar gizli kaldıkları uzmanlar tarafından ifade edildi.

Etiketler : J-20 hayalet savaş uçağı Su-35 Tayvanlı pilotları
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