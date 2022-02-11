F-15 jetleri için onay çıktı

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11 Şubat 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 09:47:00

ABD, Endonezya'ya F-15 savaş uçağı satışına onay verdi

Kaynak: AA

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ABD ile Endonezya arasında savunma alanında yeni bir anlaşma sağlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'ya 13,9 milyar dolar değerinde F-15ID tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı.

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'ya tahmini değeri 13,9 milyar dolar olan F-15ID savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 36 adet F-15ID uçağı ile 87 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın Endonezya'nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Etiketler : ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği ABD F-15ID uçağı
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