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20 Ekim 2021 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 10:35:00

Eylül'den bu yana 5 füze test edildi... BMGK'dan Kuzey Kore adımı

Kaynak: Aksam.com.tr

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik acil kapalı istişareler planladı. ABD ve Birleşik Krallık'ın talebi üzerine gelen hamle, dün biri denizaltından olmak üzere iki füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımlar gündeme getirebilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve Birleşik Krallık'ın talebi üzerine Kuzey Kore'ye yönelik acil kapalı istişareler planladı.

Aksam.com.tr'nin AP News'ten aktardığı habere göre, Eylül ayından bu yana 5 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye "provokasyon yapmayı bırakın" uyarısında bulunan Washington, birçok BMGK kararını ihlal eden bu tür eylemleri kınadığını bildirmişti.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore füzesinin 600 kilometreye (360 mil) kadar çıkarken "düzensiz bir yörünge" üzerinde uçtuğunu söyledi.

Kuzey Kore, Amerikan topraklarına ulaşma potansiyeline sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli silahları içeren bir cephaneliğin ileri bir örneği olarak denizaltılardan nükleer silahlı füzeler ateşleme yeteneği için yıllardır çalışma yürütüyor. Dün gerçekleşen denemeler de bu çabanın ürünü.

Kuzey Kore, dünyanın en büyük denizaltı filolarından birinde yaklaşık 70-90 dizel motorlu denizaltıya sahip. Ancak çoğunlukla, füze değil, yalnızca torpido ve mayın fırlatabiliyor ve eskiler.

Yine de uzmanlar, ağır yaptırımlara maruz kalan ülkenin denizlerde sessizce seyahat edebilecek ve güvenilir bir şekilde görev gerçekleştirebilecek en az birkaç denizaltı inşa etmesinin yıllar, büyük miktarda kaynak ve büyük teknolojik iyileştirmeler alacağını söylüyor.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı, bu ay Kuzey Kore'nin askeri yetenekleriyle ilgili bir raporda, Kuzey Kore'nin denizaltından fırlatılan balistik füze yetenekleri arayışının yanı sıra karada konuşlu mobil uzun menzilli silahların istikrarlı gelişimini vurgulamıştı.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin son büyük müttefiki ve ekonomik boru hattı olan Çin'de Şubat ayında yapılması planlanan Kış Olimpiyatları'nı göz önünde bulundurarak onları durdurana kadar silah testlerine birkaç ay daha devam edebileceğini söylüyor.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle iki yıldan fazla bir süredir durdu.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ÇİN KUZEY KORE ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı
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