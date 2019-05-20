Eyfel Kulesi boşaltıldı

Eyfel Kulesi Komitesince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin kuleye tırmanması sebebiyle kulenin boşaltıldığı ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.

Polis, kulenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

(AA)