20 Mayıs 2019 19:42 | Pazartesi
Eyfel Kulesi boşaltıldı
Eyfel Kulesi'ne bir kişinin tırmanması dolayısıyla kule boşaltıldı.
Eyfel Kulesi Komitesince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin kuleye tırmanması sebebiyle kulenin boşaltıldığı ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.
Polis, kulenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
(AA)
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