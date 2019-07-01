Eyfel halk plajı

BUNALANLAR HAVUZA KOŞTU

Avrupa ülkeleri, Sahra Çölü'nden gelen aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika gibi çok sayıda ülkede, sıcaklık rekoru kırıldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen ülke ise Fransa oldu. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği ülkenin başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi'nin yakınında yer alan Trocadero havuzu bunalanların akınına uğradı. Kimileri güneşlendi, kimileri suda serinledi bazıları ise havuzda su topu oynadı.

KLİMALARA 7/24 ÇALIŞIYOR

Ülkede 4 bini aşkın okul tatil edildi, festivaller iptal oldu. Halkın aşırı sıcaklar karşısında klimalara yüklenmesi nedeniyle elektrik kullanımı 2 katına çıktı. Aşırı sıcak havanın etkisinde kalan tek Avrupa ülkesi Fransa değil. Almanya, İspanya ve Belçika ve İspanya’da da hava bunaltıcı seviyelere ulaştı. Uzmanlar, sıcak vücutla soğuk suya atlamanın şok etkisi yaratacağı ve kalp krizine yol açabileceğini belirterek, halkı gözetim altında tutulan yerlerde yüzmeleri konusunda uyardı.