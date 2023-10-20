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20 Ekim 2023 Cuma 07:50:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 07:50:00

Ev hapsinden kaçmaya çalışırken yakalandı

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Nijer'de 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Mohamed Bazum'un kaçma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Ulusal televizyondan okunan cumhurbaşkanlığı bildirisinde, Bazoum'un ailesi ile başkent Niamey'den Nijerya'ya kaçmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bazoum ve ailesinin yabancı bir ülkenin yardımıyla 19 Ekim 2023 gecesi Niamey'den helikopterle Nijerya'ya geçmeyi planladığı ancak başarısız olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen bildiride, Bazum'un şu an nerede olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : Mohamed Bazumun kaçma girişimi 26 Temmuz darbesi
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