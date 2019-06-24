24 Haziran 2019 15:49 | Pazartesi
Etiyopya'ya darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Tsige öldürüldü
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.
(AA)
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