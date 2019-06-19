Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da motosiklet yasaklandı

Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkan Yardımcısı Takele Uma, şehirdeki misyon temsilcilikleri ve posta hizmetleri dışında tüm motosiklet kullanımına temmuz başından itibaren yasak getirildiğini açıkladı.

Uma, kararın motosiklet kullanıcılarının işlediği suçların önüne geçmek için alındığını kaydetti.

Etiyopya geçen hafta sınavlarda soru çalınmasının önüne geçmek için ülke genelinde internet bağlantısını kesmişti.

AA