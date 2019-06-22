  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü
Binali Yıldırım Pendik'te noktayı koydu! İstanbul 'Bu iş tamam' dedi! Binali Yıldırım Pendik'te noktayı koydu! İstanbul 'Bu iş tamam' dedi!
Sanatçı Enis Fosforoğlu 71 yaşında hayatını kaybetti Sanatçı Enis Fosforoğlu 71 yaşında hayatını kaybetti
Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun
Beyin aktivitesi bir kavramı ne kadar iyi anladığınızı ölçmek için kullanılabilir Beyin aktivitesi bir kavramı ne kadar iyi anladığınızı ölçmek için kullanılabilir
Rusya, üç roket motorunu daha ABD'ye ihraç edecek Rusya, üç roket motorunu daha ABD'ye ihraç edecek
Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
"Oğlumun kanı yerde kalmadı" "Oğlumun kanı yerde kalmadı"
2019 CEV Avrupa Altın Lig'inde şampiyon Türkiye 2019 CEV Avrupa Altın Lig'inde şampiyon Türkiye
Trump'tan İran'a mesaj: Kendisinin en iyi arkadaşı olurum Trump'tan İran'a mesaj: Kendisinin en iyi arkadaşı olurum
Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar
Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar
Rodallega elden kaçtı! İşte yeni takımı Rodallega elden kaçtı! İşte yeni takımı
Merkel'den kamu kurumlarına "güvenilirlik" uyarısı Merkel'den kamu kurumlarına "güvenilirlik" uyarısı
Hindistan'da yaklaşık 5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor Hindistan'da yaklaşık 5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyor
Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu
Son Dakika: Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası Beşiktaş için sürpriz kaleci iddiası
Vali ve balık adamlardan Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması Vali ve balık adamlardan Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması
Diagne'nin yeni takımı belli oldu Diagne'nin yeni takımı belli oldu
İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?
Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Ümraniye 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 21:07 | Cumartesi

Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.

Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.

Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

(AA)

Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun
İran'da casusluk suçlamasından idam
Oy verirken bunlara dikkat
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar
Seçim yasakları başladı
Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Dışişleri'nden ABD'ye rapor tepkisi: İkiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşım
"31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok"
'Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli'
Diagne'nin yeni takımı belli oldu
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden büyük ödül
"Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik"
Konut satışında rekor kıran ilçe: En yakın rakibi Pendik'i 3'e katladı
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ