  • Bist 100
    95.573
  • Dolar
    5,7777
  • Euro
    6,5814
  • Altın
    261,4915
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza Yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza
Etiyopya'da 100'ün üzerinde muhalif gözaltına alındı Etiyopya'da 100'ün üzerinde muhalif gözaltına alındı
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'deki saldırılar kabul edilemez BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: İdlib'deki saldırılar kabul edilemez
Milliler şampiyonaya mağlubiyetle başladı Milliler şampiyonaya mağlubiyetle başladı
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden çöktü: 36 ölü
Sergen Yalçın: 2 veya 3 tane yerli transferi yapacağız Sergen Yalçın: 2 veya 3 tane yerli transferi yapacağız
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran yasa TBMM'de onaylandı İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran yasa TBMM'de onaylandı
Türkiye neden S-400 alıyor? Yetkililerden açıklama geldi Türkiye neden S-400 alıyor? Yetkililerden açıklama geldi
Aylan bebeğin hayatı film oluyor Aylan bebeğin hayatı film oluyor
TFF yeni sezonun ismini açıkladı TFF yeni sezonun ismini açıkladı
Doktor kızının aracına GPS cihazı koyup takip edip öldürdü! Her detayı korkunç... Doktor kızının aracına GPS cihazı koyup takip edip öldürdü! Her detayı korkunç...
Galatasaray ile anlaşmaya vardı! Yarın imzalar atılıyor Galatasaray ile anlaşmaya vardı! Yarın imzalar atılıyor
Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi
Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor
Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor
Yusuf Erdoğan olay oldu! 'Bizi boşuna uğraştırma' Yusuf Erdoğan olay oldu! 'Bizi boşuna uğraştırma'
Türkiye'de S-400 ile ilgili süreç nasıl başladı? Teslim tarihi yaklaşıyor... Türkiye'de S-400 ile ilgili süreç nasıl başladı? Teslim tarihi yaklaşıyor...
Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada mütalaa Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada mütalaa
BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması
Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de devir teslim töreni yapıldı Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de devir teslim töreni yapıldı
Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 21:56 | Perşembe

Etiyopya'da 100'ün üzerinde muhalif gözaltına alındı

Etiyopya’nın Amhara eyaletindeki muhalif parti Amhara Ulusal Hareketi'ne üye 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Etiyopya’nın Amhara eyaletindeki muhalif parti Amhara Ulusal Hareketi (NAMA) Sözcüsü Christian Tadele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Addis Ababa ve Oromiya eyaletinde hareketin 100'den fazla üyesinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanların çoğunun Addis Ababa’dan olduğunu belirten Tadele, "Hükümet, eyalette yaşananları temizlik yapmak için bir fırsat olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Eyalette görülen darbe girişimini cumartesi kınadıklarını hatırlatan Tadele, tüm olup bitenin kendilerini "dehşete düşürdüğünü", yitirilen canlar için üzüntü duyduklarını aktardı.

Ülkenin nüfus olarak en büyük ikinci eyaleti olan Amhara'da son dönemde oldukça destek bulan milliyetçi parti, koalisyondaki Amhara Demokrat Partisi (ADP) için de bir rakip olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Benishangul Gumuz Eyaleti Başkanı Ashadli Hasan, Amharalı milislerin pazar günü bölgeye yaptığı saldırıda 37 kişinin öldüğünü belirtti.

Amhara ile sınır olan eyalette zaman zaman iki etnik grup arasında çatışmalar baş gösteriyor.

NELER OLDU?

Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski general Tsige ve taraftarlarının geçen cumartesi başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması tarafından öldürülmüştü. Tsige, pazartesi kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.

(AA)

Yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza
Türkiye'de S-400 ile ilgili süreç nasıl başladı? Teslim tarihi yaklaşıyor...
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran yasa TBMM'de onaylandı
Aylan bebeğin hayatı film oluyor
TFF yeni sezonun ismini açıkladı
Doktor kızının aracına GPS cihazı koyup takip edip öldürdü! Her detayı korkunç...
PKK'nın, Almanya'da Türklere karşı işlediği suç sayısı arttı
Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi
Tohumun ilk müşterisi İsrail oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'köprü' açıklaması
Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında!
Yusuf Erdoğan olay oldu! 'Bizi boşuna uğraştırma'
Başta yengeç sandılar ama yaklaşınca... Büyüklüğüyle dikkat çekiyor
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Sonuna kadar savunacağız
Sosyal medyanın sebep olduğu hastalık: Dismorfofobi
Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı
Vali Okay Memiş: Kadınlar çobanla evlenmiyor
Mutlu haberi kızı duyurdu
Milyonlarca emekliye zam ve fark!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ