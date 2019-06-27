Etiyopya'da 100'ün üzerinde muhalif gözaltına alındı

Etiyopya’nın Amhara eyaletindeki muhalif parti Amhara Ulusal Hareketi (NAMA) Sözcüsü Christian Tadele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Addis Ababa ve Oromiya eyaletinde hareketin 100'den fazla üyesinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanların çoğunun Addis Ababa’dan olduğunu belirten Tadele, "Hükümet, eyalette yaşananları temizlik yapmak için bir fırsat olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Eyalette görülen darbe girişimini cumartesi kınadıklarını hatırlatan Tadele, tüm olup bitenin kendilerini "dehşete düşürdüğünü", yitirilen canlar için üzüntü duyduklarını aktardı.

Ülkenin nüfus olarak en büyük ikinci eyaleti olan Amhara'da son dönemde oldukça destek bulan milliyetçi parti, koalisyondaki Amhara Demokrat Partisi (ADP) için de bir rakip olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Benishangul Gumuz Eyaleti Başkanı Ashadli Hasan, Amharalı milislerin pazar günü bölgeye yaptığı saldırıda 37 kişinin öldüğünü belirtti.

Amhara ile sınır olan eyalette zaman zaman iki etnik grup arasında çatışmalar baş gösteriyor.

NELER OLDU?



Amhara eyaletinin güvenlik şefi eski general Tsige ve taraftarlarının geçen cumartesi başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

Eyalette tanınan isimlerden Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybederken, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile koruması tarafından öldürülmüştü. Tsige, pazartesi kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.

(AA)