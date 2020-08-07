Mısır'ı bekleyen asıl tehlike! Kaybedeceği çok şey var

Etiyopya: Mısır'ın Somaliland'de üs kurma çabasını yakında takip ediyoruz
Etiyopya, Hedasi Barajı yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Mısır'ın Somaliland'de üs kurma çabasını yakında takip ettiklerini ve ülke çıkarlarına zarar verecek bir girişimin kırmızı çizgileri olacağını açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, 'Libya, Mısır'ın geleceğini tehdit eden bir unsur değil ancak Etiyopya ile yaşadığı baraj sorununda kaybedecek çok şeyi var. Nilsiz Mısır kuru bir çöl haline gelir' dedi.
Dışişleri Bakanı Dina Müfti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mısır’ın bölgedeki herhangi bir yönetimle ilişki kurma hakkı olduğunu ancak bunun Etiyopya’nın istikrarını zedeleyecek bir durum oluşturmaması gerektiğini söyledi.
Gelişmeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Müfti, ülke istikrarına zarar verebilecek adımların kırmızı çizgilerini olduğunu dile getirdi.
Medya organlarında, geçen ay sonunda Mısırlı bir delegenin Somaliland Bölgesi Başkanı Musa Bihi Abdi’yle bir araya gelerek askeri üs kurma önerisinde bulunduğu ifade edilmişti.
Somali’den tek başına bağımsızlığını ilan eden Somaliland, stratejik konumu sebebiyle birçok ülkenin üs kurmak istediği yerlerden biri.
Uzmanlar, Nil Havzası’nda yaşanan Hedasi Barajı krizinde karşı karşıya gelen Etiyopya ve Mısır’ın sorunun çözülememesi durumunda çatışma ihtimali olduğunu belirtiyor.
Mısır’ın daha önce de Etiyopya’nın komşusu Güney Sudan’da üs kuracağı ortaya atılmış ancak iddialar Güney Sudan tarafından yalanlanmıştı.
Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen baraj müzakereleri, uzlaşı olmaması nedeniyle bu hafta yeniden ertelenmişti.
MISIR'IN GELECEĞİNİ LİBYA DEĞİL NİL SULARI BELİRLEYECEK
Yenişafak'a açıklamalarda bulunana Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "Mısır'ın özellikle Etiyopya ile ilişkileri sertleşiyor. Türkiye, sınırlarında nasıl hareket halindeyse, Mısır da benzer sorunu Etiyopya ile yaşıyor. Mısır'ın batısında olan esasen kendi sınırlarını ve geleceğini tehdit eden bir unsur değil ama Etiyopya bölgesinden kaybedeceği çok şey var. Nilsiz bir Mısır kuru bir çöl haline gelecektir. Etiyopya bunda ısrarlı ancak yaptığı öngörüleri Mısır kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
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