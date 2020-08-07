  • BIST
    1037.5
  • Dolar
    7,1840
  • Euro
    8,5115
  • Altın
    474,7590
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Petrol ve doğal gaz sektörü yerli çözümlerle desteklenecek
'Boncuk fasulye'de hasat başladı
Fransa'nın yaşadığı İslamofobik akıl tutulması'
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler!
Mısır'ı bekleyen asıl tehlike! Kaybedeceği çok şey var
Başkan Erdoğan: Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
Cephe hatları hazır: Emir bekliyorlar
Şişli'de alıkalmaz olay! Ortalığı birbirine kattı
Kısa süre önce babasını kaybeden Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ilk kez paylaştığı acısını anlatırken ...
46 yıl sonra statüsü değişiyor! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı
Macron'un Lübnan şovuna tokat gibi yanıt
İstanbullular dikkat! İkinci etabı başlıyor
Üreticilere 'yeşil altın'ı dalından değil, yerden toplama çağrısı
MSB'den flaş açıklama: 1 terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
Murat Boz'un acı günü!
Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları KKTC'deki anıtında yaşatılıyor
Arda Turan'a eskimeyen kulübü Galatasaray'dan büyük jest
Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
PKK'lı terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
İstanbul Valiliği'nden flaş koronavirüs kararı: Asker uğurlamaları yasaklandı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Otomobil pazarının lideri Renault oldu
Alanyaspor başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
07 Ağustos 2020 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 14:20:00

Etiyopya: Mısır'ın Somaliland'de üs kurma çabasını yakında takip ediyoruz

ABONE OL

Etiyopya, Hedasi Barajı yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Mısır'ın Somaliland'de üs kurma çabasını yakında takip ettiklerini ve ülke çıkarlarına zarar verecek bir girişimin kırmızı çizgileri olacağını açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, 'Libya, Mısır'ın geleceğini tehdit eden bir unsur değil ancak Etiyopya ile yaşadığı baraj sorununda kaybedecek çok şeyi var. Nilsiz Mısır kuru bir çöl haline gelir' dedi.

Dışişleri Bakanı Dina Müfti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mısır’ın bölgedeki herhangi bir yönetimle ilişki kurma hakkı olduğunu ancak bunun Etiyopya’nın istikrarını zedeleyecek bir durum oluşturmaması gerektiğini söyledi.

Gelişmeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Müfti, ülke istikrarına zarar verebilecek adımların kırmızı çizgilerini olduğunu dile getirdi.

Medya organlarında, geçen ay sonunda Mısırlı bir delegenin Somaliland Bölgesi Başkanı Musa Bihi Abdi’yle bir araya gelerek askeri üs kurma önerisinde bulunduğu ifade edilmişti.

Somali’den tek başına bağımsızlığını ilan eden Somaliland, stratejik konumu sebebiyle birçok ülkenin üs kurmak istediği yerlerden biri.

Uzmanlar, Nil Havzası’nda yaşanan Hedasi Barajı krizinde karşı karşıya gelen Etiyopya ve Mısır’ın sorunun çözülememesi durumunda çatışma ihtimali olduğunu belirtiyor.

Mısır’ın daha önce de Etiyopya’nın komşusu Güney Sudan’da üs kuracağı ortaya atılmış ancak iddialar Güney Sudan tarafından yalanlanmıştı.

Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen baraj müzakereleri, uzlaşı olmaması nedeniyle bu hafta yeniden ertelenmişti.

MISIR'IN GELECEĞİNİ LİBYA DEĞİL NİL SULARI BELİRLEYECEK

Yenişafak'a açıklamalarda bulunana Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "Mısır'ın özellikle Etiyopya ile ilişkileri sertleşiyor. Türkiye, sınırlarında nasıl hareket halindeyse, Mısır da benzer sorunu Etiyopya ile yaşıyor. Mısır'ın batısında olan esasen kendi sınırlarını ve geleceğini tehdit eden bir unsur değil ama Etiyopya bölgesinden kaybedeceği çok şey var. Nilsiz bir Mısır kuru bir çöl haline gelecektir. Etiyopya bunda ısrarlı ancak yaptığı öngörüleri Mısır kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER