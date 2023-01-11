Estonya, Rusya'dan ülkedeki diplomat sayısını azaltmasını istedi

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararla iki ülkede aynı sayıda büyükelçilik çalışanı bulunmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Estonya, Rusya'dan "diplomatik" görevde çalışan sayısının 1 Şubat'a kadar en fazla 8, teknik ve idari hizmet personel sayısının ise en fazla 15 olmasını istedi.

Kararı değerlendiren Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'da yaşanan savaşa değinerek, Rusya Büyükelçiliğinin "Estonya-Rusya ilişkilerini desteklemediğini" ve bu nedenle büyükelçiliğin mevcut haliyle çalışması için "hiçbir gerekçe" olmadığını söyledi.