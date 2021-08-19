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19 Ağustos 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 11:00:00

Eşref Gani, Rusya'nın çok konuşulan suçlamasını kabul etmedi: Tamamen yalan ve yersiz

Kaynak: AA

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Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yüklü miktarda parayla ülkeden ayrıldığı iddialarını yalanladı. Gani, hiç parası olmadığını ve yakın bir zamanda Afganistan'a döneceğini ifade etti.Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Nikita İşçenko, 'Eşref Gani'nin yanına aldığı para helikoptere sığmadı, pistte banknotlar bırakarak kaçtı.' iddiasında bulunmuştu.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını" belirtti.

Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Gani, Facebook'tan yayınladığı video mesajıyla ülkeden ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gani, BAE'de olduğunu doğrulayarak, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Felaketin önlenmesi için BAE'deyim. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarılarını elde etmek ve Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim." ifadelerini kullandı.

Kabil'de kalması halinde şiddet olaylarına şahit olmak zorunda kalacağına işaret eden Gani, ayrılışının detaylarını bilmeyenlerin kendisini yargılayamayacağını kaydetti.

- GANİ, YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA ÜLKEDEN AYRILDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Gani, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşçenko'nun kendisinin ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Rus diplomatın iddialarının "yersiz" olduğu yorumunu yapan Gani, "Tamamen yalan ve yersiz. Bu, BAE gümrüğüyle kanıtlanabilir. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olduğu için ayrılmamı istediler." şeklinde konuştu.

Gani, Afgan hükümetinin Taliban'la görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının "kendi hataları" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Taliban'a barışçıl yollarla iktidarı devretmek istediğini ancak kendi isteği dışında Afganistan'dan çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Afganistan AFGANİSTAN Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
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