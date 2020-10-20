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20 Ekim 2020 Salı 22:02:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 22:02:00

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica siyaseti bıraktı

Kaynak: AA

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Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica yaptığı açıklamada aktif siyaseti bıraktığını bildirdi.

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, 2015'ten bu yana yürüttüğü senatörlük görevinden istifa ederek aktif siyasetten çekildiğini açıkladı.

Uruguay'da 2010-2015 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten 85 yaşındaki Mujica, senatoda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Mujica, yaptığı konuşmada, "Hayatta gelmenin de gitmenin de bir zamanı var. 26 yıldır beni destekleyen meslektaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır bahçeme nefret ekmedim, hayatın bana verdiği zor dersi aldım; nefret aptallaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İlerleyen yaşına ve kronik rahatsızlığına değinen Mujica, "Doğruyu söylemek gerekirse, gidiyorum çünkü salgın beni kovuyor. Senatör olmak, halkla konuşmak ve her yere gitmek demektir. Maç, yedek kulübesinde oynanmaz." diye konuştu.

Mujica'nın yanı sıra, ülkeyi 1985-1990 ve 1995-2000 yıllarında yöneten 84 yaşındaki eski Devlet Başkanı Julio Maria Sanguinetti de senatörlük görevini bıraktı.

Uruguay'da1960'larda Ulusal Kurtuluş Hareketi-Tupamaros (MLN-) isimli silahlı sol görüşlü örgüte katılan Mujica, 1972'de örgütün yenilmesinin hapse atıldı.

Ülkede demokrasinin tekrar tesis edilmesi ve 1989'da MLN-T'nin silah bırakması üzerine Mujica, Geniş Cephe partisine katıldı ve 1994 yılında milletvekili, 2010 yılında da devlet başkanı seçildi.

Uruguay'da 1973'ten 1985'e kadar süren askeri diktatörlük döneminde 12 yıl hapisanede insanlık dışı muamelelere maruz kalan Mujica'nın hayatı "12 yıl süren gece" filmine konu olmuştu.

Mujica, devlet başkanlığı yaptığı dönemde, bir çiftlikte yaşaması ve maaşını bağışlaması nedeniyle "Dünyanın en fakir devlet başkanı" olarak tanınıyordu.

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