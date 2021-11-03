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03 Kasım 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 09:30:00

Eski sömürgeler Fransa'ya karşı birleşti

Kaynak: AA

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Cezayirli askerlerin Mali'de konuşlandırılmak üzere Rusya'da eğitildiği öne sürüldü.

Mali'de konuşlandırmak üzere 600 Cezayirli askerin Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesinde eğitildiği ileri sürüldü.

Mali basınında çıkan haberlerde, 600 Cezayirli askerin ekim başında Rus güvenlik şirketi Wagner tarafından eğitildiği ve yakın zamanda Bamako'ya gönderileceği iddia edildi.

Cezayirli askerlerin Mali'de Wagner paralı askerleriyle birlikte konuşlanacağı belirtildi.

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiası bir süredir gündemi meşgul etse de Bamako yönetiminden konuya ilişkin net bir açıklama yapılmıyor.

- Fransa ile yaşanan krizler Mali ve Cezayir'i yakınlaştırdı

Mali işe Fransa arasındaki tansiyon, Wagner paralı askerlerinin ülkede konuşlanacağı iddialarından sonra yükselmişti.

Cezayir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamaları nedeniyle bir süredir Fransa ile kriz yaşıyor.

Fransa ile farklı konularda ancak eş zamanlı yaşadıkları sorunlar sonrası Mali ve Cezayir arasında hız kazanan diplomasi trafiği de dikkati çekiyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Assimi Goita ile 6 Ekim'de Bamako'da yaptığı görüşme, bazı çevrelerce "Eski sömürgeler Fransa'ya karşı birleşiyor." şeklinde yorumlanmıştı.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Lamamra, Mali hükûmetiyle aktif dayanışmasını göstermek için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından gönderildiğini söylemişti.

- FRANSA İLE MALİ ARASINDAKİ WAGNER POLEMİĞİ

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şoke olduğunu belirterek "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükûmet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez. Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Macron'un Mali hükûmetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Etiketler : MALİ CEZAYİR RUSYA FRANSA İNGİLTERE
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